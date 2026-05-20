Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Первому каналу заявил, что «дух Пекина», в отличие от «духа Анкориджа», действительно существует.

«Дух Пекина» существует. Я не знаю про «дух Анкориджа», я ни разу не употреблял это словосочетание», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не пора ли забыть про «дух Анкориджа» и говорить про «дух Пекина», пишет Газета.RU.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что такое «дух Анкориджа». По его словам, это набор взаимных пониманий РФ и США, достигнутых на переговорах в Анкоридже на Аляске, которые могут привести к прорыву в урегулировании конфликта на Украине.