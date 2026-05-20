Лавров рассказал, что удерживает Россию от «чрезмерного ущерба» Украине

22:24 20.05.2026

Россия не хочет наносить «чрезмерный ущерб» территориям, которые занимает российская армия, и по-прежнему открыта к переговорам по украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе SMG.

«Мы последовательно решаем задачи специальной военной операции. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты», — цитирует Лаврова РБК.

По его словам, за 2026 год было взято около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле этого года. «Процесс идет», — подчеркнул он.

Глава российского МИДа также сообщил, что Россия сохраняет каналы коммуникации с Соединенными Штатами и готова к возобновлению прямого диалога. Он подчеркнул, что «Америка при Трампе — единственная страна, руководство которой признало необходимость ликвидации первопричин» конфликта, таких как отказ Украины от членства в НАТО, а также согласилось с важностью признания реалий на земле.

«Если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа. После того, как в Анкоридже наш президент принял предложение американского президента. Хотелось бы узнать, почему так происходит. Уже скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске», — отметил Лавров.

При этом, по словам Лаврова, Москва не видит изменений в позиции Владимира Зеленского и европейских стран. «Никакого прогресса в поведении президента Украины Владимира Зеленского и европейцев нет. Они становятся все более агрессивными и наглыми, Россия это тоже будет учитывать», — заключил министр.

Вместе с этим Лавров заявил, что Москва рассматривает происходящее на Украине как «восстановление исторической справедливости». Он также заявил, что Россия стремится не допустить превращения Украины в «постоянную угрозу» для себя. «Наша задача состоит в том, чтобы не допустить милитаризации Украины, ее нацификации. Не допустить, чтобы с ее территории исходили угрозы Российской Федерации», — подчеркнул министр.

Путин называл среди первопричин украинского кризиса игнорирование интересов России и создание угрозы безопасности для страны, а также постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО. Кризис возник «не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине», который был спровоцирован Западом, говорил он.