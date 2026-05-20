Песков: заявление МИД Литвы об атаке на Калининград – на грани безумия
Слова министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса об атаке НАТО на Калининград – это заявление на грани безумия. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
При этом представитель Кремля выразил мнение, что к этому заявлению не стоит относиться серьезно.
«Это, скорее, свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть, как политики настолько оголтелые, [они] вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо», – приводят слова Пескова «Ведомости».
Песков выразил сожаление, что прибалтийские страны «маниакально антироссийские». По его словам, это «застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможности делать то, что в интересах этих стран».
18 мая Будрис в интервью Neue Zurcher Zeitung (NZZ) заявил, что у НАТО есть возможности для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде при необходимости. Рассуждая о безопасности стран Прибалтики, министр сказал, что альянс должен показать Москве способность «прорвать маленькую крепость в Калининграде».
Одно удовольствие иметь дело с оголтелыми. Ничего делать не надо. А если б не оголтелый попался? Да, кстати, насчет захвата Калининграда уже кто только не высказался. И все оголтелые? Не способные на «продуманные, изощренные действия»?