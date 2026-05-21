Власти отложили введение платы за использование абонентами VPN

Власти не планируют обязывать мобильных операторов взимать плату за международный трафик для абонентов до сентябрьских выборов в Госдуму, сообщает «Коммерсант»

По словам источника издания, сейчас нет документа, в котором были бы указаны сроки введения платы и закреплены обязательства операторов.

Пока непонятно, как технически можно реализовать такую меру: многие российские сервисы и сайты используют иностранные IP-адреса.

«Скорее всего, это выльется в техническую невозможность это сделать»,— предположил собеседник «Коммерсанта».

Ранее стало известно, что Минцифры прорабатывает параметры дополнительной тарификации международного трафика на мобильных телефонах. Forbes сообщал, что Минцифры просило операторов ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях к 1 мая.

Как отмечают эксперты, опрошенные «Коммерсантом», технически такую меру пока реализовать сложно: точно отличить VPN-трафик от обычного зашифрованного трафика в большинстве случаев затруднительно, поэтому под тарификацию может попадать весь трафик с зарубежных ресурсов.

