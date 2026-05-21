Минобороны рассказало о ходе учений ядерных сил

Российские военные на учениях ядерных сил отработали подготовку к запуску ракет, заявили в Минобороны.

"Соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.  

Мобильные комплексы стратегического назначения развернули на полевых позициях, а атомные подводные лодки с баллистическим оружием вышли в районы морских полигонов. Также авиация отработала снаряжение специальными боевыми частями ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.

Российские войска с 19 по 21 мая проводят ядерные учения. К участию привлекли РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в них задействуют больше 64 тысяч человек и свыше 7800 единиц ВВСТ.

В ходе маневров также отрабатывают совместную подготовку и применение ЯО, размещенного в Белоруссии.

