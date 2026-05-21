Экс-губернатор Белгородской области Гладков станет послом в Абхазии

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ближайшее время будет назначен послом России в Абхазии. Об этом РБК рассказал осведомленный источник, близкий к администрации президента, и подтвердили два федеральных чиновника. Один из них дополнил, что именно этого назначения хотел бы и сам Гладков.

Рассматривалось несколько вариантов продолжения карьеры бывшего губернатора. Один из них — позиция заместителя министра экономического развития, но этот вариант отпал, сказали собеседники РБК. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу издания подтвердить предстоящее назначение Гладкова ответила, что это прерогатива президента.

  1. 21.05.2026, 22:55
    Гость: ну это уже вообще

    унижение.
    Послом, в Абхазию, территория 8 664 км²,население 244.000 чел.
    Население республики АБХАЗИЯ меньше чем Белгорода.

    На начало 2020 года население Белгорода насчитывало 394 142 жителя. К началу 2024 года в областной столицы жило 328 482 человека.

    Как сообщает КОММЕРСАНТЪ 25 .03.25г.

    Подсчитывая годовую убыль
    В Черноземье в 2024 году сократилось количество жителей

    В 2024 году во всех регионах Черноземья сократилось население. Это следует из данных региональных отделений Росстата. Больше всего тенденция заметна в Белгородской об., где численность населения уменьшилась на 19,6 тыс. человек, с 1,5 до 1,481 млн жителей. При этом городское население сократилось на 12 тыс. человек, с 980,3 до 968,2 тыс., а сельское — на 7,6 тыс. человек, с 520,4 до 512,8 тыс. В Белгороде проживает 321,2 тыс. человек. В 2023-м в регионе было 1,514 млн жителей: 989,8 тыс. в городах и 524,7 тыс. в селах.
    По данным Белгородстата наибольшие потери были в 2022 и в 2024 годах.

    В Воронежской обл. за год население сократилось на 13,8 тыс. человек, с 2,273 до 2,259 млн жителей. Данные в разрезе городского и сельского населения не приводятся.

    НО ПРИ ЧЕМ ТУТ экс-губернатор Белгородчины ГЛАДКОВ, если в Воронежской об. то же самое?

    Да Гладков просто святой, такие нагрузки переносил. Ему всего 57 лет.Не пенсионер даже.

freepik / Magnific.com
