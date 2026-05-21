В России обновили ГОСТ для унитазов и сантехнических изделий

В России утвердили новый ГОСТ для унитазов и другой санитарной керамики. Обновленный стандарт начнет действовать с 1 июня и затронет широкий перечень изделий — от раковин и биде до пьедесталов и унитазов, пишет РИА Новости.

Одним из главных изменений стала более детальная классификация сантехники. Если прежний стандарт, действовавший с 2018 года, выделял всего три типа унитазов — напольные, настенные и детские, — то теперь документ предусматривает уже 16 разновидностей.

Новая система учитывает сразу несколько параметров: способ установки, конструкцию изделия, тип смыва, расположение выпускного патрубка и особенности монтажа. Кроме того, унитазы разделили на стандартные, детские и модели, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Изменились и технические требования. Так, допустимая высота стандартного унитаза от пола до верхнего края теперь установлена в диапазоне от 38 до 42 сантиметров. Ранее норматив предусматривал фиксированное значение — 40 сантиметров.

Также скорректированы требования к гидрозатвору: вместо строго установленной высоты в 6 сантиметров теперь допускается диапазон от 5 до 7 сантиметров.

