В Севастополе вводят временное ограничение на продажу топлива

12:14 22.05.2026

В Севастополе до 20 литров на один автомобиль ограничили продажу топлива на заправках сети ТЭС на фоне перебоев с поставками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

По его словам, на заправках сети АТАН имеется в наличии бензин марок АИ-92 и АИ-95. Однако дизельное топливо можно найти не на всех АЗС. На части заправок ТЭС есть 92-й бензин, а поставка АИ-95 и дизеля должна быть к вечеру 22 мая. Дизтопливо пока можно купить по талонам, пишет Газета.RU.

Губернатор призвал местных жителей «не создавать искусственный ажиотаж». Он отметил, что в настоящий момент существуют определенные логистические сложности, «причины которых известны». Развожаев заверил, что правительство Севастополя и руководство республики Крым делают все возможное, чтобы быстро нормализовать обстановку.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не видят рисков возникновения дефицита топлива из-за продолжающихся ударов дронов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.