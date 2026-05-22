В Россельхознадзоре заявили о проблемах с повощами и фруктами из Армении

В Россельхознадзоре обнаружили проблемы с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов. Об этом рассказал руководитель ведомства Сергей Данкверт в эфире ИС «Вести».

«Мы были вынуждены договориться и послали своих инспекторов. Еще неделю будут работать, по результатам этой инспекции будем принимать решение. Вопрос в том, что у нас проблемы — это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами»,— приводит его слова «Коммерсант».

С 22 мая Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. По данным ведомства, при поставке 96,2 млн штук цветочной продукции из Армении было обнаружено 132 случая нарушений. Уточнялось, что это 77% от общего числа нарушений за весь прошлый год. Меры будут действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил ситуацию с временным запретом на ввоз цветов в Россию как «рабочую» и обычную практику внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, в отношении товаров, не соответствующих фитосанитарным требованиям, всегда будут вводить подобные ограничения.

Армения лишится 90% доходов от экспорта цветов, если потеряет российский рынок, сообщает «РИА Новости», изучив данные национальных статслужб. В 2025 году страна получила от экспорта цветов $49,1 млн, из них $46 млн — от поставок в Россию.