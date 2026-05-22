Путин приказал Минобороны предложить ответ на удар ВСУ по колледжу

Минобороны России должно предоставить предложения — как ответить на удар ВСУ по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Соответствующий приказ дал президент России Владимир Путин, пишет РБК.

Он поручил МИД проинформировать о произошедшем международное сообщество.

«Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», — сказал глава государства на встрече с выпускниками программы «Время героев».

Путин сообщил, что заслушал доклады глав ЛНР, Минобороны, МЧС и ФСБ об атаке. На данный момент шесть человек погибли, 39 — пострадали, 15 — числятся пропавшими без вести, уточнил он, добавив, что власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим.

По его словам, удар не был случайным: 16 беспилотников атаковали в три волны одно и то же место.

«Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы нет никаких оснований», — сказал Путин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что удар был нанесен по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. По его словам, в здании на тот момент находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. минздрав ЛНР сообщал о 40 пострадавших.