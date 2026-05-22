Путин приказал Минобороны предложить ответ на удар ВСУ по колледжу
Минобороны России должно предоставить предложения — как ответить на удар ВСУ по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Соответствующий приказ дал президент России Владимир Путин, пишет РБК.
Он поручил МИД проинформировать о произошедшем международное сообщество.
«Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», — сказал глава государства на встрече с выпускниками программы «Время героев».
Путин сообщил, что заслушал доклады глав ЛНР, Минобороны, МЧС и ФСБ об атаке. На данный момент шесть человек погибли, 39 — пострадали, 15 — числятся пропавшими без вести, уточнил он, добавив, что власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим.
По его словам, удар не был случайным: 16 беспилотников атаковали в три волны одно и то же место.
«Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы нет никаких оснований», — сказал Путин.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что удар был нанесен по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. По его словам, в здании на тот момент находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. минздрав ЛНР сообщал о 40 пострадавших.
Комментарии читателей
не убивать его соплеменника Владимира(Зеева) Зеленского?
обещанная победа?
а если просто, не в ответ?
Достойным ответом было бы уничтожение тех, кто принимал решение об ударе по общежитию. Но, в итоге все сведется к ударам по каким-то объектам в тылу противника. По складам, подстанциям, заводам, локомотивам и прочее и прочее. Никто первых лиц Украины не тронет. У них с российской стороной договорняк имеется. Первых лиц не трогать с обеих сторон. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. И отношение к простым людям как к холопам. А что касается обращения к "международному сообществу", то плевать им на происходящее в России и Украине. Они нас и их за недочеловеков держат. Даже радуются тому, как мы им на потеху грыземся.