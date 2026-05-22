В ЛНР четыре человека погибли при ударе ВСУ по колледжу

12:19 22.05.2026

При ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР погибли четыре человека, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие с детьми минувшей ночью.

"В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. По предварительным данным, четыре человека погибли", — приводит слова Лантратовой РИА Новости.

В Минздраве ЛНР рассказали, что пострадали 40 человек, троих из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Под завалами могут быть еще несколько детей. На месте работают спасатели, но они были вынуждены приостановить операцию из-за угрозы повторной атаки.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркнул, что атака была целенаправленной, возле учебного заведения нет военных объектов. ВСУ били по нему несколько раз тяжелыми БПЛА самолетного типа.

Дипломат добавил, что Россия предоставит информацию об этом преступлении в международные организации, наказание за него будет неотвратимым. Возбуждено дело о теракте.