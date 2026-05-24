Минобороны сообщило о применении «Орешника» для удара возмездия по Украине

11:52 24.05.2026

Российская армия нанесла удар возмездия по военным целям на Украине, в том числе "Орешником", зявили в Минобороны.

"В ответ на террористические атаки <...> по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон" <...> по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Военные также применили крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и БПЛА. Все цели атаки достигнуты, добавили в министерстве.

Сегодня ночью на всей Украине объявили воздушную тревогу. В Киеве прогремели шесть серий взрывов, передавали местные СМИ. Звуки детонации слышали во многих других городах, включая Кропивницкий и Черкассы.

Дроны ВСУ ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.

Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие студенты рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Возбуждено дело о теракте.