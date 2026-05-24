Минобороны сообщило о применении «Орешника» для удара возмездия по Украине

Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Российская армия нанесла удар возмездия по военным целям на Украине, в том числе "Орешником", зявили в Минобороны.

"В ответ на террористические атаки <...> по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон" <...> по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Военные также применили крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и БПЛА. Все цели атаки достигнуты, добавили в министерстве.

Сегодня ночью на всей Украине объявили воздушную тревогу. В Киеве прогремели шесть серий взрывов, передавали местные СМИ. Звуки детонации слышали во многих других городах, включая Кропивницкий и Черкассы.

Дроны ВСУ ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.

Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие студенты рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Возбуждено дело о теракте.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
freepik / Magnific.com"/>
Ритуальное обрезание: Русская медицина со знаком "халяль". Минздрав просит любить и жаловаться, Роскачество одобряет
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров рассказал, что удерживает Россию от «чрезмерного ущерба» Украине
Лукашенко поблагодарил США за гумпомощь и сказал, что американцы — молодцы
Когда российские олигархи перестанут дистанцироваться от СВО
Избранное
Эпидемия «Легенды русского рока» (двойной винил)
Ермен Анти, 13 января, Harat’s Pub (Актюбинск)
«Приключения Электроников», 5 декабря, «Мумий Тролль Music Bar»
Альбина Джанабаева: «Женщина расцветает, когда любит!»
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
Валерий Сюткин научил настойчивее овладевать дамами
«На Западе прямо признают масштаб вопроса – цивилизационная война. Там объявляется, что если Россия победит, то это может означать начало конца западной цивилизации»
Момент ясности
Kruger «XXX» (3СD)
Опера-драма Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский», «Градский Холл», 21 и 22 октября 2022 года
Почему убили генерала Сарварова?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie