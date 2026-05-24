Администрация президента представила прогнозы по выборам в Госдуму

«Единая Россия» на выборах в Госдуму может получить более 50% голосов по списку, КПРФ – 14–15%, ЛДПР – 12–13%, «Новые люди» – 8–9%, «Справедливая Россия» – 5–6%. Об этом 23 мая на Всероссийском электоральном экспертном форуме заявил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (УМА) Александр Харичев, пишут «Ведомости».

Прогноз основан на результатах прошлых избирательных кампаний, подобные цифры актуальны на май 2026 г., подчеркнул чиновник.

Харичев назвал четыре вызова предстоящей избирательной кампании. Первый вызов – «против России ведется информационно-психологическая война». По его словам, недруги России будут обострять эту войну и этот вызов в ходе кампании будет нарастать. Второй вызов – «обострение террористической угрозы». Об этом несколько раз говорил президент, напомнил Харичев. Поскольку ВСУ не удается добиться результатов на линии боевого соприкосновения, то они переходят к террористическим действиям. Этот вызов тоже будет расти в кампанию, полагает чиновник.

Третий вызов – резкий рост влияния новых технологий. По словам Харичева, более трети контента в интернете сейчас сгенерировано искусственным интеллектом: «Это будет приобретать все большие масштабы и все сложнее будет отличить реальность от виртуальной реальности».

Четвертый вызов – это повышение тревожности в обществе в связи с политической и экономической турбулентностью в мире: недавно закончились бомбардировки Ирана, блокада Ормузского пролива, идет специальная военная операция. По словам Харичева, около четверти россиян испытывают тревожность, хотя более трети все же не тревожатся. Поэтому в ходе избирательной кампании люди будут чувствительны к разным сигналам, особенно к негативным, отметил он.