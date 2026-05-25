Песков отреагировал на призыв Звягинцева к Путину «закончить бойню»

Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

Российский режиссер и сценарист Андрей Звягинцев не имеет права высказываться по поводу украинского конфликта, поскольку он не осуждал действия Киева в отношении Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Песков обратил внимание, что Звягинцев, начиная с 2014 года, ни разу не прокомментировал «кровавую бойню» Киева в Донбассе.

«Если бы он тогда это делал, наверное, у него бы было право голоса. А сейчас такого права нет», — цитирует представителя Кремля Газета.RU.

Пресс-секретарь также заявил, что не будет передавать президенту России Владимиру Путину обращение Звягинцева с Каннского фестиваля. В своей речи режиссер высказался о специальной военной операции на Украине и обратился к главе российского государства с призывом «закончите эту бойню».

Новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

Сюжет фильма основан на картине Клода Шаброля «Неверная жена» (1968). Он повествует о бизнесмене, который в 2022 году сталкивается с необходимостью предоставить в военкомат данные о сотрудниках своей компании для мобилизации и одновременно узнает об измене жены.

