МИД РФ предупредил об ударах по центрам принятия решений на Украине

Здание МИД РФ

Российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине, заявили в МИД.

"Вооруженные силы приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Они будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Все эти объекты расположены в украинской столице, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.

Совершив теракт в Старобельске, режим Зеленского и его западные спонсоры показали пренебрежение нормами международного гуманитарного права, а именно Женевскими конвенциями 1949 года и Конвенцией о правах ребенка 1989-го, отметили в МИД.

"Все это переполнило чашу терпения", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.

  2. 25.05.2026, 19:38
    Гость: Юри_й

    Пятый год не войны, а мы вам сейчас по военным обьектам начнем бить... А до этого куда били?

  3. 25.05.2026, 19:35
    Гость: ну что,всех предупредили?

    теперь можно и по пустым местам ударить или промазать? самим не надоело словоблудием заниматься? Их жалко-прежалко,а в России или Донбассе пусть хохлы убивают,кого захотят? Так кто ведёт себя гаже? Они-то хоть враги.

