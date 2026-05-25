Путин подписал закон о профилактике уклонения от воинской службы

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на профилактику уклонения от воинской службы, сообщает РБК.

Закон дополняет перечень основных направлений профилактики правонарушений двумя новыми пунктами. Теперь в него включены исполнение воинской обязанности и несение военной службы, а также защита исторической правды и недопущение принижения подвига народа при защите Отечества.

Закон был одобрен Советом Федерации 20 мая 2026 года. Он вносит изменения в статью 6 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях 13 мая.

Теперь сотрудники МВД смогут проводить профилактические беседы с теми, кто избегает службы в армии. Авторы инициативы подчеркивают, что защита Родины — долг каждого гражданина, закрепленный в Конституции. В условиях геополитической напряженности без осознания этого долга невозможно обеспечить безопасность страны, считают депутаты.