Дума приняла закон об аресте имущества уехавших россиян за правонарушения

23:12 26.05.2026

Госдума приняла законопроект, предлагающий арестовывать имущество граждан, переехавших за границу и совершивших административные правонарушения против интересов России, сообщает РИА Новости.

Среди них:

дискредитация вооруженных сил;

призывы к введению санкций;

пропаганда нацистской символики;

производство и распространение экстремистских материалов;

неуплата штрафа за такие правонарушения.



Мера касается в том числе денежных средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества, согласно поправкам, не ограничена размером штрафа.

Кроме того, если лицо находится за рубежом и нет возможности его уведомить, суд обязан назначить ему защитника. В случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.

Закон вступает в силу с 1 сентября.