Дума приняла закон об аресте имущества уехавших россиян за правонарушения
Госдума приняла законопроект, предлагающий арестовывать имущество граждан, переехавших за границу и совершивших административные правонарушения против интересов России, сообщает РИА Новости.
Среди них:
- дискредитация вооруженных сил;
- призывы к введению санкций;
- пропаганда нацистской символики;
- производство и распространение экстремистских материалов;
- неуплата штрафа за такие правонарушения.
Мера касается в том числе денежных средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества, согласно поправкам, не ограничена размером штрафа.
Кроме того, если лицо находится за рубежом и нет возможности его уведомить, суд обязан назначить ему защитника. В случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.
Закон вступает в силу с 1 сентября.
