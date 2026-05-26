Дума приняла закон об аресте имущества уехавших россиян за правонарушения

Госдума приняла законопроект, предлагающий арестовывать имущество граждан, переехавших за границу и совершивших административные правонарушения против интересов России, сообщает РИА Новости.

Среди них:

  • дискредитация вооруженных сил;
  • призывы к введению санкций;
  • пропаганда нацистской символики;
  • производство и распространение экстремистских материалов;
  • неуплата штрафа за такие правонарушения.


Мера касается в том числе денежных средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества, согласно поправкам, не ограничена размером штрафа.

Кроме того, если лицо находится за рубежом и нет возможности его уведомить, суд обязан назначить ему защитника. В случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.

Закон вступает в силу с 1 сентября.

