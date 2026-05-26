Картаполов пояснил, что относится к «центрам принятия решений» в Киеве

Верховная рада и офис президента Украины не относятся к «центрам принятия решений». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Парламентской газетой».

«В данном случае под центрами принятия решений подразумеваются заглубленные и защищенные пункты управления Вооруженных сил Украины, их родов войск, объединений, возможно, иных силовых структур и в том числе структур госуправления. Но нужно понимать, что они не в центре Киева находятся. Это скрытые, хорошо укрепленные пункты. И наша задача — выявлять их и вскрывать при помощи имеющегося вооружения», — цитирует его РБК.

Он отметил, что Верховная рада не является центром принятия решений, поскольку депутаты не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары, что можно сказать и об офисе президента Украины.

«Мы же все понимаем, что Зеленский там не появляется. Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогостоящие боеприпасы на, по сути, пустое место?» — сказал он.

Говоря о том, может ли целью ударов стать президент Украины Владимир Зеленский, Картаполов указал, что это может определить только президент России Владимир Путин. «Поэтому в данном вопросе я бы предпочел не заниматься домыслами», — добавил он.

Также председателя Госдумы по обороне спросили, могут ли целью России стать мосты через Днепр, разрушение которых осложнит логистику ВСУ. По словам Картаполова, мосты строились силами советских инженеров, с расчетом на то, что они смогут выдержать сотни боеприпасов середины XX века, и тратить на них ракеты «попросту нецелесообразно». «С другой стороны — есть планирующие авиационные бомбы массой в полторы-три тонны. Но они до стратегически важных переправ пока не достают. А как будут доставать — обязательно прилетят, не сомневайтесь в этом», — добавил Картаполов.

Отвечая на вопрос о том, до каких пор будут продолжаться российские системные удары, депутат ответил: «Они будут продолжаться до тех пор, пока мы ясно и четко не увидим перемены в официальной позиции руководства Украины, готовности сесть за стол переговоров — и не просто сесть, но безоговорочно принять те условия, о которых наша сторона уже неоднократно заявляла».