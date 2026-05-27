В МИД РФ назвали условие для вывода войск из Приднестровья
Россия будет готова обсудить вывод войск из Приднестровья в случае прогресса в мирном процессе, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Для постановки <...> вопроса <...> необходимо продвижение стоящего на месте процесса приднестровского урегулирования", — сказал он, отметив, что до этого еще далеко.
Дипломат напомнил, что ключевые функции военных в ПМР — миротворчество и охрана складов боеприпасов, находящихся там еще со времен СССР.
Так он прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас, по мнению которой вопрос вывода российских войск из Приднестровья следует обсуждать в рамках переговоров по Украине.
Приднестровье — самопровозглашенное территориальное образование, расположенное в юго-восточной части Европы. Сейчас статус ПМР не урегулирован и республика не признана международным сообществом, считаясь частью Молдавии, пишет "Коммерсант". Переговоры по этому поводу ведутся еще с 1993 года.
Комментарии читателей
Украину - сдал.
Армению - сдал.
Сирию - сдал.
Венесуэлу - сдал.
Кубу - сдал.
Теперь Приднестровье...
Все прос..ал. А по телеку, так чуть ли не отец нации, да.
