В МИД РФ назвали условие для вывода войск из Приднестровья

МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Россия будет готова обсудить вывод войск из Приднестровья в случае прогресса в мирном процессе, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

"Для постановки <...> вопроса <...> необходимо продвижение стоящего на месте процесса приднестровского урегулирования", — сказал он, отметив, что до этого еще далеко.

Дипломат напомнил, что ключевые функции военных в ПМР — миротворчество и охрана складов боеприпасов, находящихся там еще со времен СССР.

Так он прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас, по мнению которой вопрос вывода российских войск из Приднестровья следует обсуждать в рамках переговоров по Украине.

Приднестровье — самопровозглашенное территориальное образование, расположенное в юго-восточной части Европы. Сейчас статус ПМР не урегулирован и республика не признана международным сообществом, считаясь частью Молдавии, пишет "Коммерсант". Переговоры по этому поводу ведутся еще с 1993 года.

 

  1. 27.05.2026, 11:55
    Гость: Гость

    Украину - сдал.
    Армению - сдал.
    Сирию - сдал.
    Венесуэлу - сдал.
    Кубу - сдал.
    Теперь Приднестровье...
    Все прос..ал. А по телеку, так чуть ли не отец нации, да.

