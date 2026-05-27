СК располагает данными о разработке биооружия при участии Украины и США

Следственный комитет РФ располагает сведениями о разработке при участии Минздрава Украины и финансировании США биологического оружия массового поражения. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе расследования уголовного дела с 2022 года, возбужденного по ст. 355 УК РФ (это разработка, производство, накопление оружия массового поражения) нами получены данные о финансировании Министерством обороны США, с участием сотрудников Минздрава Украины разработки биологического оружия массового поражения", - приводит ее слова ТАСС.

Петренко уточнила, что речь идет об использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, тулеремии, относящихся к потенциальным биологическим поражающим агентам. 

  27.05.2026, 14:49
    Гость: Рбсрсб

    Кем разработка? - заказчик, организатор, осн.исполнитель, - кто??
    ...а.., - да пальцем показать низзя, - уважаемые партнеры по вожделенному переговорному процессу...

