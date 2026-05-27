Суд приговорил к 3 годам колонии россиянку, сделавшую кальян на куличе

Суд в Москве вынес приговор по делу об оскорблении чувств верующих местной жительнице, которая на Пасху сделала кальян на куличе и опубликовала видео в сети, пишет РБК со ссылкой на городскую прокуратуру.

Ксению Белоусову признали виновной по ч. 1 ст. 148 УК (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Суд приговорил ее к трем годам и 25 дням лишения свободы. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима.

Суд согласился с версией обвинения, что в апреле 2026 года 27-летняя москвичка изготовила кальян на основе кулича в баре на улице Сретенка. Она сняла это на видео и выложила его в интернет, «чем оскорбила религиозные чувства верующих». Девушка использовала пасхальный кулич как чашу для кальяна.

Как отметили в прокуратуре, преступление девушка совершила в период испытательного срока. Она признала вину в содеянном.

Видео, которое послужило поводом для возбуждения дела, было удалено. Девушка опубликовала видеообращение, в котором принесла извинения за свой поступок. «Я не хотела задеть ничьи чувства и никого не хотела этим обидеть. Я очень раскаиваюсь и впредь обещаю такого не делать», — сказала она.

  1. 27.05.2026, 13:38
    Гость: Только что

    нашёл подробности этого дела: есть такой ... "Z-блогер" Владислав Поздняков - Ксения работающая в баре ему не дала и в отместку этот ... Поздняков, живущий в израиль-стане, настучал на неё палицаям....вот это подонок! На фронт его, на фронт!

  2. 27.05.2026, 13:25
    Гость: stalker

    Можно было бы и простить с учетом ее же искреннего раскаяния. Вот это было бы по-христиански. А так 27-летней молодой женщине жизнь исковеркали и глазом не моргнули.

  3. 27.05.2026, 13:24
    Гость: Юлляша

    Эту маленькую пакость надо было сунуть на псих-принуд-лечение на пару лет.Это вам не на Зоне рукавицы шить.

  4. 27.05.2026, 13:20
    Гость: в какой стране мы живём?

    Мракобесие и маразм. Достали уже веруны. Я вот верую в здравый смысл и порядочность. Мне куда предъявлять, что мои чувства ежедневно оскорбляют. Скоро камнями начнут забивать. Здравствуй, "светлое" ... средневековье.

  5. 27.05.2026, 13:18
    Гость: А

    кто этот жалобщик да и кто судьи с прокурором? А чё, нельзя было деньгами наказать её илли общественными работами? Или 1 месяцем стояния на Сретенке с плакатом на шее "я обидила Кулич" Или обязать её родить трёх детей для родины в течении 9 месяцев!

