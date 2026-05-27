Суд приговорил к 3 годам колонии россиянку, сделавшую кальян на куличе

12:45 27.05.2026

Суд в Москве вынес приговор по делу об оскорблении чувств верующих местной жительнице, которая на Пасху сделала кальян на куличе и опубликовала видео в сети, пишет РБК со ссылкой на городскую прокуратуру.

Ксению Белоусову признали виновной по ч. 1 ст. 148 УК (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Суд приговорил ее к трем годам и 25 дням лишения свободы. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима.

Суд согласился с версией обвинения, что в апреле 2026 года 27-летняя москвичка изготовила кальян на основе кулича в баре на улице Сретенка. Она сняла это на видео и выложила его в интернет, «чем оскорбила религиозные чувства верующих». Девушка использовала пасхальный кулич как чашу для кальяна.

Как отметили в прокуратуре, преступление девушка совершила в период испытательного срока. Она признала вину в содеянном.

Видео, которое послужило поводом для возбуждения дела, было удалено. Девушка опубликовала видеообращение, в котором принесла извинения за свой поступок. «Я не хотела задеть ничьи чувства и никого не хотела этим обидеть. Я очень раскаиваюсь и впредь обещаю такого не делать», — сказала она.