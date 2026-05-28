Детский омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская выступила с предложением снизить минимальный возраст для подработки детей до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста многие подростки начинают интересоваться возможностью работать летом.

"Не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все", — приводит слова Ярославской РИА Новости.

Она отметила, что многие московские подростки хотят быть занятыми в летний период и иметь собственные карманные деньги, однако существующие ограничения пока не позволяют обеспечить такой возможностью всех желающих.

Сейчас российское законодательство разрешает легкий труд с 14 лет — при письменном согласии одного из родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор подростки могут с 15 лет, если уже получили общее образование. С 16 лет оформление трудового договора происходит на общих основаниях.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
Спутницы погибших бойцов СВО добиваются отмены норм, лишающих их выплат
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин оценил возможные потери Армении при выходе из ЕАЭС
Когда российские олигархи перестанут дистанцироваться от СВО
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров рассказал, что удерживает Россию от «чрезмерного ущерба» Украине
Избранное
Эпидемия «Легенды русского рока» (двойной винил)
Ермен Анти, 13 января, Harat’s Pub (Актюбинск)
«Приключения Электроников», 5 декабря, «Мумий Тролль Music Bar»
Альбина Джанабаева: «Женщина расцветает, когда любит!»
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
Валерий Сюткин научил настойчивее овладевать дамами
«На Западе прямо признают масштаб вопроса – цивилизационная война. Там объявляется, что если Россия победит, то это может означать начало конца западной цивилизации»
Момент ясности
Kruger «XXX» (3СD)
Опера-драма Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский», «Градский Холл», 21 и 22 октября 2022 года
Почему убили генерала Сарварова?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie