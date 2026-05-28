Детский омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская выступила с предложением снизить минимальный возраст для подработки детей до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста многие подростки начинают интересоваться возможностью работать летом.

"Не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все", — приводит слова Ярославской РИА Новости.

Она отметила, что многие московские подростки хотят быть занятыми в летний период и иметь собственные карманные деньги, однако существующие ограничения пока не позволяют обеспечить такой возможностью всех желающих.

Сейчас российское законодательство разрешает легкий труд с 14 лет — при письменном согласии одного из родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор подростки могут с 15 лет, если уже получили общее образование. С 16 лет оформление трудового договора происходит на общих основаниях.