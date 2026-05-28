ЛДПР предлагает обязать школы открывать универсальные классы

В Госдуму внесли законопроект, который запретит школам иметь только профильные 10 и 11 классы. Инициатива, подготовленная ЛДПР, предлагает разрешить школам открывать профильные классы, если в ней открываются также обычные классы универсальных направлений обучения, пишет газета "Известия".

Как отмечают авторы документа, в последние годы старшая школа все чаще становится доступной лишь для учеников, прошедших конкурсный отбор. Для поступления в профильные классы школьникам нередко требуется набрать определенный балл на ОГЭ и пройти дополнительные испытания.

По мнению лидера партии Леонид Слуцкий, такая практика создает ситуацию, при которой часть девятиклассников фактически теряет возможность продолжить обучение в своей школе. Тем, кто не проходит отбор, зачастую остается путь в колледжи и техникумы, даже если они планировали получать полное среднее образование.

В ЛДПР предлагают обязать школы открывать профильные классы только при условии, что в том же учебном заведении существуют универсальные классы с базовой программой и понятными правилами приема, доступные для любого выпускника девятого класса.

Кроме того, законопроект затрагивает порядок набора в 10-е классы в рамках эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования. Партия выступает за отмену права школ устанавливать минимальный проходной балл государственной итоговой аттестации для приема в старшую школу.

В пояснительной записке отмечается, что действующая практика, по мнению авторов инициативы, может ограничивать право школьников на общедоступное и бесплатное образование, поскольку отсутствие универсальных классов лишает некоторых учеников возможности продолжить обучение по месту учебы.

В ЛДПР также подчеркивают: повышать интерес к среднему профессиональному образованию нужно не через ужесточение доступа в 10-й класс, а за счет роста престижа рабочих профессий, гарантий трудоустройства, достойной оплаты труда и мер социальной поддержки.

