В России возникла проблема с «ряжеными» ветеранами СВО

В России вышла из-под контроля ситуация с негосударственными наградами, которые выдают за участие в СВО, заявили участники заседания в Общественной палате РФ. По их словам, фонды, НКО и частные лица массово выпускают ордена и медали, похожие на государственные, а копии реальных наград продаются на маркетплейсах, пишет МК.

Член ОП РФ Екатерина Колотовкина заявила, что проблема неправомерного ношения наград стала неконтролируемой. Она рассказала о встрече с тремя мужчинами в камуфляже, на форме которых было много орденов и медалей, в том числе знаки, внешне похожие на звезды Героев России. По ее словам, после вопросов выяснилось, что мужчины занимались перевозкой гуманитарных грузов, а награды получили от общественных организаций.

Журналистка Анастасия Кашеварова отметила, что собственные медали сейчас выпускают фонды, НКО, различные организации и частные лица. По ее словам, часть военных носит такие награды без злого умысла, однако есть и люди, которые выдают себя за ветеранов СВО, входят в доверие и собирают деньги якобы на гуманитарную помощь или личные нужды.

Кашеварова предупредила, что после окончания СВО проблема может усилиться. Она считает, что мошенники начнут активнее использовать награды для сбора денег и получения общественного доверия.

Участники заседания отдельно указали на риск появления таких людей в школах и вузах. Герой России Рустем Клупов заявил, что наиболее опасные из них выступают перед молодежью. 

Отдельной проблемой участники заседания назвали маркетплейсы. На них, как утверждалось, продаются копии медалей Минобороны и наград ЧВК «Вагнер». 

Участник СВО Андрей Адаричев отметил, что люди с сомнительными наградами появляются в Госдуме и фотографируются с депутатами. Кашеварова добавила, что такие лица пытаются попасть во власть, поэтому бороться с проблемой, по ее мнению, нужно не только общественным порицанием, но и через законодательные меры.

