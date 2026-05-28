Россия ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении

Россия с 30 мая 2026 года намерена временно ограничить импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перцы, зеленные культуры и клубнику, пишет ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

В ведомстве пояснили, что меры будут действовать в отношении продукции армянского происхождения, поставляемой из Армении, до тех пор, пока не будет создан и внедрен механизм, подтверждающий безопасность таких поставок.

В Россельхознадзоре отметили, что решение связано с участившимися нарушениями при ввозе армянской плодоовощной продукции и необходимостью обеспечить фитосанитарную безопасность на территории России. По оценке службы, текущая ситуация может представлять угрозу для фитосанитарного состояния страны.

В службе также обратили внимание, что значительная часть поставок осуществляется через многочисленных армянских участников внешнеэкономической деятельности с неустановленной формой собственности. По данным ведомства, такие компании уклоняются от карантинного фитосанитарного контроля, что свидетельствует о недостаточной системе прослеживаемости экспортируемой продукции.