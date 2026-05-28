Шойгу предложил интернет-спутники РФ как альтернаву Starlink

Создаваемая Россией низкоорбитальная спутниковая группировка связи может стать альтернативой западным Starlink и OneWeb для стран Глобального Юга и Востока, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Использование Starlink и OneWeb влечет за собой ряд серьезных рисков, включая организацию неконтролируемых каналов массового вещания на территорию суверенных государств в целях дестабилизации там социально-политической обстановки. Альтернативой для стран Глобального Юга и Востока могло бы стать использование создаваемой Россией низкоорбитальной спутниковой системы", - приводит его слова "Интерфакс".

"Зависимость ряда развивающихся стран от связи, предоставляемой западными спутниковыми системами, делает их крайне уязвимыми с точки зрения обеспечения информационной безопасности", - отметил Шойгу.

  1. 28.05.2026, 18:26
    Гость: Хе хе...

    Хм... Интересная движуха пошла. Заявления посыпались как из рога изобилия. По всем каналам... Из всех утюгов.
    Между тем, сколько там уже замов сидит?

  2. 28.05.2026, 18:25
    Гость: stalker

    Как он задолбал. В нормальной стране на нарах бы давно чалился и песню пел "Сижу на нарах как король на именинах и пайку черного желаю получить".

