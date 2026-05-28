Шойгу предложил интернет-спутники РФ как альтернаву Starlink

Создаваемая Россией низкоорбитальная спутниковая группировка связи может стать альтернативой западным Starlink и OneWeb для стран Глобального Юга и Востока, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Использование Starlink и OneWeb влечет за собой ряд серьезных рисков, включая организацию неконтролируемых каналов массового вещания на территорию суверенных государств в целях дестабилизации там социально-политической обстановки. Альтернативой для стран Глобального Юга и Востока могло бы стать использование создаваемой Россией низкоорбитальной спутниковой системы", - приводит его слова "Интерфакс".

"Зависимость ряда развивающихся стран от связи, предоставляемой западными спутниковыми системами, делает их крайне уязвимыми с точки зрения обеспечения информационной безопасности", - отметил Шойгу.