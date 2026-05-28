Ушаков ответил на вопрос о послании Путина Трампу

Владимир Путин не передавал никакого сообщения главе Белого дома Дональду Трампу через главу МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Нет, никакого послания не передавалось", — сказал он, комментируя слова американского дипломата о подробностях переговоров с российским министром, пишет РИА Новости.

В понедельник вечером Лавров по телефону проинформировал коллегу о начале нанесения ударов по центрам принятия решений на Украине. Глава внешнеполитического ведомства также напомнил ему о рекомендации эвакуировать из украинской столицы дипломатический персонал и других граждан.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора передал через него послание президенту США Дональду Трампу от российского лидера Владимира Путина.