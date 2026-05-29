Матвиенко призвала IT-компании помочь в профилактике абортов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании возглавляемого ею Совета при президенте РФ по демографической и семейной политике призвала IT-компании помочь сделать так, чтобы при поиске в интернете информации о клиниках, где можно сделать аборт, в выдаче сначала появлялись данные о центрах помощи женщинам и семье.

"Уже звучат предложения, и мы над ними будем работать, чтобы при наборе в строке поиска информации о клиниках, где можно сделать аборт, сначала появлялись данные о центрах помощи семье, кризисных центрах помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и только потом - сайты этих клиник, в том числе с информацией, чем грозит аборт, о его последствиях для здоровья", - приводит ее слова "Интерфакс".

"Мы просили бы крупные IT-компании поддержать то, что я сказала о сайтах. Потому что каждая спасённая детская жизнь - это уже большая победа", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, очень важно, чтобы будущие родители не боялись этого статуса и смелее решались на рождение малыша.

"Конечно, бывают разные жизненные обстоятельства. Давить на людей категорически нельзя. Но девушки, женщины, которые переживают, смогут ли они справиться с материнством, не должны оставаться наедине со своими тревогами. В этом смысле сеть Интернет тоже нужно сделать территорией поддержки семьи", - подчеркнула Матвиенко.

  1. 29.05.2026, 16:04
    Гость: .Штурман

    Петечка! Запомни на всю жизнь. Аборт это убийство нерожденного ребенка и то пропагандирует его тот сам соучастник убийства.

  2. 29.05.2026, 15:44
    Гость: Петр

    как только слышишь вопль "о запрете" чего-либо, это значит что вопящий маскирует истинные намерения либо интеллектуальный банкрот. Который не знает как решить проблему, и поэтому проблему "запрещает".
    слава богу ты еще не догадался "запретить" лечение зубов - ну не скрепно же, какой то металлопластик во рту... Не , не скрепно...
    И не дело каких то старых ... решать за женщину - делать аборт или нет.
    как говорится: "не учите меня жить, лучше помогите материально".
    А вот материально помогать - тут сразу законодатели буксуют... Лучше потратить огромные государственные средства на авантюры вселенского масштаба, чем тупо снизить цены на госуслуги и ЖКХ.

  3. 29.05.2026, 15:33
    Гость: Юри_й

    сколько они денег тратят на всякую ерунду, на блокировку интернета, на борьбу с абортами, на безумную пропаганду, на поддержку вконтакте, первого канала, там сотни миллиардов, если не триллионы и все это вместо того, чтобы реально помочь людям, снизить налоги, помочь с покупкой квартиры, обеспечением детей, повысить зарплаты учетилям, медработникам, чтобы жизнь людей реально улучшилась. Нет, реально мы помогать кукиш с маслом, лучше мы будем всем рассказывать как хорошо живется на руси, чем реально это сделаем.

  4. 29.05.2026, 15:22
    Гость: .Штурман

    Мадам, вместо того чтобы разработать закон о запретен абортов и провести его через Госдуму и Совфед, предлагает ерунду о взаимодействие по данной проблемы с айтишниками. Скоро выборы в ГД РФ и лучше было бы для страны если бы и СФ РФ избавились от перезрелых по возрасту сенаторов и омолодили бы свой состав чтобы там было меньше глупых высказываний. Хотя мало веры что новые депутаты станут самостоятельными, но все таки есть надежда что среди них появятся харизматические фигуры и вместо пустой болтовни будут продвигать закон о запрете абортов всем семейным женщинам фертильного возраста имеющих менее ТРЕХ детей.

