Частные компании смогут закупать крупнокалиберное вооружение для ПВО

Утвержден механизм приобретения частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения, в том числе турелей, зенитных артиллерийских комплексов, радиолокационных средств, автомобильного транспорта и комплексов РЭБ, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

«В целях оперативного обеспечения всем необходимым формируемых подразделений мобильных огневых групп совсем недавно на государственном уровне были приняты соответствующие решения», — сказал собеседник РБК.

Другой источник это подтверждает, уточняя, что эти решения «определяют механизм приобретения частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения». Среди них он перечислил зенитные артиллерийские комплексы, турели, а также радиолокационные средства, специальный транспорт и комплексы радиоэлектронной борьбы.

Рост числа воздушных атак в глубине страны потребовал нарастить количество мобильных огневых групп, рассказал источник РБК, пояснив, что они «демонстрируют высокую эффективность при перехвате БПЛА самолетного типа». По его словам, в большинстве регионов европейской части России сейчас идет формирование новых мобильных огневых групп. «Их комплектуют не только из резервистов, но и из добровольцев региональных подразделений БАРС, а также из сотрудников частных предприятий и компаний», — заключил он.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Лукашенко поблагодарил США за гумпомощь и сказал, что американцы — молодцы
freepik / Magnific.com"/>
Ритуальное обрезание: Русская медицина со знаком "халяль". Минздрав просит любить и жаловаться, Роскачество одобряет
Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке дронов
Геннадий Онищенко
Академик РАН Онищенко, предлагавший ввести шестидневку, не смог сдать ЕГЭ
Избранное
Эпидемия «Легенды русского рока» (двойной винил)
Ермен Анти, 13 января, Harat’s Pub (Актюбинск)
«Приключения Электроников», 5 декабря, «Мумий Тролль Music Bar»
Альбина Джанабаева: «Женщина расцветает, когда любит!»
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
Валерий Сюткин научил настойчивее овладевать дамами
«На Западе прямо признают масштаб вопроса – цивилизационная война. Там объявляется, что если Россия победит, то это может означать начало конца западной цивилизации»
Момент ясности
Kruger «XXX» (3СD)
Опера-драма Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский», «Градский Холл», 21 и 22 октября 2022 года
Почему убили генерала Сарварова?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie