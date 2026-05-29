Частные компании смогут закупать крупнокалиберное вооружение для ПВО

00:28 29.05.2026

Утвержден механизм приобретения частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения, в том числе турелей, зенитных артиллерийских комплексов, радиолокационных средств, автомобильного транспорта и комплексов РЭБ, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

«В целях оперативного обеспечения всем необходимым формируемых подразделений мобильных огневых групп совсем недавно на государственном уровне были приняты соответствующие решения», — сказал собеседник РБК.

Другой источник это подтверждает, уточняя, что эти решения «определяют механизм приобретения частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения». Среди них он перечислил зенитные артиллерийские комплексы, турели, а также радиолокационные средства, специальный транспорт и комплексы радиоэлектронной борьбы.

Рост числа воздушных атак в глубине страны потребовал нарастить количество мобильных огневых групп, рассказал источник РБК, пояснив, что они «демонстрируют высокую эффективность при перехвате БПЛА самолетного типа». По его словам, в большинстве регионов европейской части России сейчас идет формирование новых мобильных огневых групп. «Их комплектуют не только из резервистов, но и из добровольцев региональных подразделений БАРС, а также из сотрудников частных предприятий и компаний», — заключил он.