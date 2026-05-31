В Крыму с 31 мая вводят ограничения на продажу бензина

С 31 мая в Республике Крым вводится приоритетный порядок отпуска бензина АИ-95 для коммунального и социального транспорта, а розничная продажа бензина АИ-92 ограничивается 20 л на одно транспортное средство. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов, пишет "Коммерсант".

Отпуск бензина марки АИ-95 на территории Республики Крым будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. При этом на автозаправочных станциях АТАН и ТЭС бензин марки АИ-95 будет отпускаться только по талонам.

Из-за ограниченного запаса бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную продажу: не более 20 л на одно транспортное средство. Заправка топлива в канистры запрещена.

Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации — в течение 30 дней.

"Прошу крымчан и гостей республики сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", — заявил Сергей Аксенов.

В Севастополе продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 сегодня будет осуществляться по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он объяснил, что с утра на АЗС ТЭС велась продажа топлива и за несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день, пишет РБК.