Сыну Кадырова вручили медаль за вклад в проведение СВО

Помощнику главы Чечни, секретарю Совбеза республики и сыну Рамзана Кадырова Адаму вручили медаль за вклад в проведение специальной военной операции (СВО). Об этом заявил зампредседателя правительства Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

По его словам, награда является заслуженным признанием вклада Адама Кадырова в обеспечение безопасности и поддержку СВО. Будучи куратором Российского университета спецназа имени Путина, он активно участвует в развитии центра подготовки добровольцев.

«Уверен, что и впредь дорогой брат будет с честью и достоинством служить интересам Чеченской Республики и всей Российской Федерации», — цитирует министра Газета.RU.

До этого 18-летний Адам Кадыров получил медаль за охрану Запорожской атомной электростанции. Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что его сын был награжден по приказу АО «Концерн Росэнергоатом» за значительный вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС во время проведения СВО.

Секретарь Совбеза Чечни часто получает почетные награды. В сентябре 2025 года Рамзан Кадыров заявлял, что его сын не имеет незаслуженных наград. Он отметил, что все, кто награждал Адама, делали это за конкретные достижения.