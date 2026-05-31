Сыну Кадырова вручили медаль за вклад в проведение СВО

Помощнику главы Чечни, секретарю Совбеза республики и сыну Рамзана Кадырова Адаму вручили медаль за вклад в проведение специальной военной операции (СВО). Об этом заявил зампредседателя правительства Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

По его словам, награда является заслуженным признанием вклада Адама Кадырова в обеспечение безопасности и поддержку СВО. Будучи куратором Российского университета спецназа имени Путина, он активно участвует в развитии центра подготовки добровольцев.

«Уверен, что и впредь дорогой брат будет с честью и достоинством служить интересам Чеченской Республики и всей Российской Федерации», — цитирует министра Газета.RU.

До этого 18-летний Адам Кадыров получил медаль за охрану Запорожской атомной электростанции. Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что его сын был награжден по приказу АО «Концерн Росэнергоатом» за значительный вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС во время проведения СВО.

Секретарь Совбеза Чечни часто получает почетные награды. В сентябре 2025 года Рамзан Кадыров заявлял, что его сын не имеет незаслуженных наград. Он отметил, что все, кто награждал Адама, делали это за конкретные достижения.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.05.2026, 19:46
    Гость: Мндааа...

    Более "лучшего" способа дискредитации наград просто нет!
    Просто слов нет, такой "герой"... Срочно дать ему звезду героя и звание героя России!

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Путин подписал закон о профилактике уклонения от воинской службы
© KM.RU, Алексей Белкин
Администрация президента представила прогнозы по выборам в Госдуму
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД РФ предупредил об ударах по центрам принятия решений на Украине
Террористы вчера – «жертвы» сегодня: как Вашингтон переписывает историю ради новой интервенции
Избранное
Не оправдываться, а наступать: чему можно поучиться у Израиля в реальной политике
Враг народа «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» (CD + каталог издательства)
Ентеткрыт «Грач 200»
Единственный рок-клуб Восточного Оренбуржья отметил свой юбилей новогодним фестивалем
«Человечество так устало созидать и вообще – делать, что занялось "разбором полётов", ушло в печальку, нашло резон для не-деяния»
«Горшенев» показал величие основателя «Короля и Шута» в «Песнях брата»
Космическая наука и прогресс
«Межнациональный конфликт не сводится к противостоянию между отдельными группами или личностями. Межнациональный конфликт – это всегда столкновение масс»
Владимир Преображенский — генератор новых трендов: от «Бархатного подполья» до азиатского прогрессив-джаза
Владимир Кузьмин устроил «Сто бессонных ночей» в Зеленом театре ВДНХ
Как научиться экономить?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie