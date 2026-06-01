В Кремле оценили ситуацию с бензином в Крыму
В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это вопросы, которые стоят на повестке дня высоко. Все уровни властей работают над решением проблемы», — приводит его слова Газета.RU.
До этого глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что ситуация с бензином на полуострове может прийти в норму в пределах месяца. В сообщении в Telegram-канале он призвал жителей и гостей республики не волноваться из-за нынешних ограничений продажи автомобильного топлива и верить только официальной информации, а также не создавать искусственный ажиотаж вокруг покупки бензина, ведущий к взрывному росту спроса и дефициту топлива на отдельных АЗС.
По словам Аксенова, с 31 мая бензин АИ-92 будут продавать с ограничением объема не более 20 литров в одни руки в сутки. АИ-95 отпускают в первую очередь для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. На заправках «Атан» и «ТЭС» эту марку можно купить только по талонам.
Комментарии читателей
"Оценили" аж в Кремле!
Чаво оценили-то?
Свои организаторские способности?
Исполнительскую дисциплину в подведомственном хозяйстве?
Свою кадровую политику?
Своë умение просчитывать ситуации всякие и вовремя реагировать, и даже, пардон, предвидеть?
......
Видно крепко припекло
в Крыму хорошо, плохо без бензина.