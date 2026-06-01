В Кремле оценили ситуацию с бензином в Крыму

13:09 1.06.2026

В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вопросы, которые стоят на повестке дня высоко. Все уровни властей работают над решением проблемы», — приводит его слова Газета.RU.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что ситуация с бензином на полуострове может прийти в норму в пределах месяца. В сообщении в Telegram-канале он призвал жителей и гостей республики не волноваться из-за нынешних ограничений продажи автомобильного топлива и верить только официальной информации, а также не создавать искусственный ажиотаж вокруг покупки бензина, ведущий к взрывному росту спроса и дефициту топлива на отдельных АЗС.

По словам Аксенова, с 31 мая бензин АИ-92 будут продавать с ограничением объема не более 20 литров в одни руки в сутки. АИ-95 отпускают в первую очередь для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. На заправках «Атан» и «ТЭС» эту марку можно купить только по талонам.