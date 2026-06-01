Митрополит Иларион рассказал РБК подробности о своем аресте в Чехии

17:22 1.06.2026

Митрополит Иларион (Григорий Алфеев) заявил о готовности служить там, куда определит патриарх Кирилл. Священнослужитель на днях вернулся в Москву после ареста в Чехии. Полицейские нашли в его машине пакеты с неизвестным порошком.

Автомобиль с митрополитом Иларионом остановили 24 мая после выезда с территории православного храма святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. Вместе с митрополитом в машине находился оператор и двое прихожан. «Нас остановили два полицейских автомобиля, которые стояли на обочине, точнее, не остановили, а взяли в кортеж. Один встал спереди, другой сзади. Включили знак «Следуй за мной». И таким образом отконвоировали нас на ближайшую автозаправку. Там нас остановили, и сначала попросили документы у водителя, потом у всех остальных. Потом сказали, чтобы мы вышли из машины, и дальше фактически все основные действия производил один полицейский. У него идентификационный номер был на униформе 338-429... Перчаток на нем не было, никакой видеофиксации и досмотра тоже не было. Довольно скоро меня отконвоировали обратно к машине, там уже были аккуратно разложены на дне багажника три пакетика размером примерно 2 на 2 сантиметра с белым порошком. И баночка высотой примерно полтора сантиметра с белым порошком», — рссказал митрополит РБК.

После этого митрополита и его оператора привезли в полицейский участок. «Некоторое время нас продержали в участке и потом предъявили письменное уведомление о том, что мы подозреваемся в хранении запрещенных психотропных средств и у полиции есть обоснованные подозрения, что мы можем скрыться от следствия. Поэтому избрана мера пресечения взятия под стражу. Затем нас раздели до нижнего белья, обыскали, отобрали мобильные телефоны, вынули из них сим-карты. С меня пытались снять крестик, но я не дал. Его в итоге с меня сняли в тюрьме. Надели наручники на меня и водителя. Рассадили в две полицейские машины и отвезли в камеру предварительного заключения», — рассказывает Иларион.

По словам митрополита, следующим утром его в наручниках привезли в полицейский участок и весь день допрашивали, он заявил полицейским, что наркотики были подброшены. «После этих допросов на нас надели кандалы, на меня, по крайней мере. Это такие наручники, которые пристегнуты к поясу кожаному. Сопровождающий полицейский держась за этот пояс, таким образом меня вел в машину. Потом нас везли в заведение, где снимали отпечатки пальцев, делали фото, записывали приметы особые. В общем, все выглядело так, что нас собираются засадить в тюрьму на несколько месяцев, может быть, на несколько лет, а может быть, и навсегда. Потом повезли, как они выразились, в настоящую тюрьму. Это большое здание на окраине Праги, где я был помещен в двухместную камеру», — продолжает священнослужитель.

Митрополит провел под стражей два дня и был освобожден вместе с видеооператором без предъявления обвинений. Его адвокат Михаил Пацовски не исключил, что это была «спланированная акция». Он утверждал, что поводом для задержания стало анонимное письмо, в котором были указаны маршрут поездки митрополита Илариона и информация о находящихся в машине запрещенных веществах.

Прокурор округа Кладно Михаэла Махова сообщила, что расследование в отношении Илариона и оператора еще не прекращено, но оснований для их задержания больше нет и никаких обвинений никому не предъявлено.

По словам Илариона, он обсуждал свое будущее с патриархом: «Святейший патриарх благословил не возвращаться туда, учитывая всю совокупность обстоятельств. Я думаю, что если бы я туда сейчас вернулся, то либо они повторили бы ту же самую операцию, либо уголовное дело, которое заведено, использовали как крючок, чтобы меня в нужное время либо снова посадить в тюрьму, либо таскать по допросам». «Думаю, что нормально служить там мне бы точно не дали», — сказал Иларион.