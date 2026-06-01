Путин поручил ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов

10:39 1.06.2026

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов во время ограничения интернета.

"Правительству совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам, — цитирует соответствующий документ РИА Новости.

Доклад по этой теме должны представить до 1 июля премьер Михаил Мишустин и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.