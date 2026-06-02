Родные погибших туристов группы Дятлова потребуют возобновить расследование

Родственники членов группы Игоря Дятлова, погибших в горах в Свердловской области в 1959 году, будут добиваться возбуждения нового уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Черноусов, который представляет интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой и нескольких других родственников погибших на перевале туристов.

"По делу были проведены судебно-медицинские экспертизы, вскрытие девяти тел погибших туристов. К актам вскрытия по каждому уголовному делу в обязательном порядке прилагаются химические экспертизы, а также гистология. <...> Но они не приложены. Значит, они не были проведены", - сказал адвокат. Он считает, что указанные экспертизы могли бы подтвердить ту или иную возможную причину гибели туристов.

Кроме того, Черноусов заявил, что родственники погибших будут требовать от федеральных телеканалов прекратить показ эфиров с теориями о гибели туристов, не соответствующими действительности.

В феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен погибла группа из девяти туристов-лыжников из турклуба Уральского политехнического института, вышедшая в поход под руководством студента пятого курса Игоря Дятлова (пять студентов, три инженера и инструктор турбазы). Согласно официальным данным, большая часть туристов замерзла, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук местных жителей и ссора между туристами. В феврале 2019 года, спустя 60 лет после загадочной смерти туристов, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. 11 июля 2020 года она заявила, что группа Дятлова погибла из-за схода лавины.