ФСБ вскрыла схему внедрения шпионских программ в телефоны чиновников
ФСБ вскрыла масштабную схему внедрения иностранными спецслужбами шпионских программ в мобильные средства связи высокопоставленных российских чиновников. Программы позволяли прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
ТАСС собрал главную информацию о расследовании ФСБ.
Раскрытие схемы
- ФСБ вскрыла масштабную схему внедрения иностранными спецслужбами шпионских программ в мобильные средства связи высокопоставленных российских чиновников, сообщили в ЦОС.
- В ведомстве отметили, что программы позволяли прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств.
- С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки, подчеркнули в ФСБ.
- Внедрение шпионского программного обеспечения для прослушивания телефонов российских высокопоставленных чиновников стало одной из крупнейших операций иностранных спецслужб, заявил оперативный сотрудник ФСБ.
- По его словам, сбор данных о контактах, планах и настроениях в обществе иностранные спецслужбы планировали осуществить напрямую, без посредников вроде НКО.
- В ФСБ сообщили, что попытки сбора данных осуществлялись через скрытый доступ к содержимому и переписке, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройства, а также сбор данных о геолокации и контактах.
- Уже сейчас можно заявлять, что это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств, подчеркнул оперативный сотрудник ФСБ.
Попадание в санкционные списки
- Чиновники, которых прослушивали иностранные спецслужбы, затем попадают в санкционные списки США и Евросоюза, сообщил оперативный сотрудник ФСБ.
- Кроме того, впоследствии это используется для давления на человека.
Расследование
- Следственное управление ФСБ завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ.
- В ФСБ сообщили, что проводится расследование уголовного дела, устанавливаются исполнители, каналы инфраструктуры, конкретные потерпевшие и объем скомпрометированных данных.
Предупреждение ФСБ
- В ФСБ предупредили, что спецслужбы иностранных государств в проводимой ими деструктивной деятельности применяют современные информационные технологии, в том числе с использованием мобильных средств связи.
Обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь наступление необратимых последствий, подчеркнули в ведомстве.
