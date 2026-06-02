ФСБ вскрыла схему внедрения шпионских программ в телефоны чиновников

© KM.RU, Алексей Белкин

ФСБ вскрыла масштабную схему внедрения иностранными спецслужбами шпионских программ в мобильные средства связи высокопоставленных российских чиновников. Программы позволяли прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ТАСС собрал главную информацию о расследовании ФСБ. 

Раскрытие схемы

  • ФСБ вскрыла масштабную схему внедрения иностранными спецслужбами шпионских программ в мобильные средства связи высокопоставленных российских чиновников, сообщили в ЦОС.
  • В ведомстве отметили, что программы позволяли прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств.
  • С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки, подчеркнули в ФСБ.
  • Внедрение шпионского программного обеспечения для прослушивания телефонов российских высокопоставленных чиновников стало одной из крупнейших операций иностранных спецслужб, заявил оперативный сотрудник ФСБ.
  • По его словам, сбор данных о контактах, планах и настроениях в обществе иностранные спецслужбы планировали осуществить напрямую, без посредников вроде НКО.
  • В ФСБ сообщили, что попытки сбора данных осуществлялись через скрытый доступ к содержимому и переписке, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройства, а также сбор данных о геолокации и контактах.
  • Уже сейчас можно заявлять, что это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств, подчеркнул оперативный сотрудник ФСБ.


Попадание в санкционные списки

  • Чиновники, которых прослушивали иностранные спецслужбы, затем попадают в санкционные списки США и Евросоюза, сообщил оперативный сотрудник ФСБ.
  • Кроме того, впоследствии это используется для давления на человека.


Расследование

  • Следственное управление ФСБ завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ.
  • В ФСБ сообщили, что проводится расследование уголовного дела, устанавливаются исполнители, каналы инфраструктуры, конкретные потерпевшие и объем скомпрометированных данных.
  • Предупреждение ФСБ
  • В ФСБ предупредили, что спецслужбы иностранных государств в проводимой ими деструктивной деятельности применяют современные информационные технологии, в том числе с использованием мобильных средств связи.
  • Обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь наступление необратимых последствий, подчеркнули в ведомстве.
     

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД РФ предупредил об ударах по центрам принятия решений на Украине
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении
freepik / Magnific.com"/>
Детский омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей
Суд приговорил к 3 годам колонии россиянку, сделавшую кальян на куличе
Избранное
«Тридцатипятилетняя эпоха национальных предательств, саморазрушения и самокастрации завершается»
НРАВ «Желтые стены» (интернет-сингл)
«Аргументация о необходимости вооружения судебных приставов звучит весьма странно»
Почему СССР пугает либералов?
Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев «Посмотри на басиста» (интернет-сингл)
Дельфин, 9 августа, Дизайн завод
«Чтобы выстоять и победить в цивилизационной войне с Западом, необходима полная мобилизация всех сфер жизни»
МосквитиН «Пропеллер» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Доктор»: последний бой Сергея Пускепалиса за любовь и человечность
Марина Штода: «Красота и молодость идут изнутри!»
Действуй! «Если упал, вставай!» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie