Минобороны РФ заявило о массированном ударе по предприятиям ОПК Украины

Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по целям на Украине.

Ударам подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Также в числе целей министерство назвало связанные с армией Украины объекты топливной, транспортной инфраструктуры и военные аэродромы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Минобороны.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - отметили в ведомстве.

В ходе массированного удара применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и беспилотники.

