Минобороны рассказало об украинских объектах, пораженных ударом возмездия
Российские военные минувшей ночью ударили по предприятиям военной промышленности в пяти регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области, сообщили в Минобороны.
"В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
В Сумской области удар пришелся по Шосткинскому казенному заводу "Звезда". В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр.
Другими целями стали предприятия в Хмельницкой и Полтавской областях, а также инфраструктура шести военных аэродромов — в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской. Еще по десяти предприятиям нанесли удары в украинской столице. Там же поражены три территориальных центра комплектования ВСУ.
Помимо этого, расчеты нанесли поражение цехам машиностроительного завода имени Омельченко и авиазавода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье.
О массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру российское оборонное ведомство отчиталось ранее во вторник. Расчеты также поразили транспортную инфраструктуру, в том числе военные аэродромы.
