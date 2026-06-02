Минобороны рассказало об украинских объектах, пораженных ударом возмездия

16:43 2.06.2026

Российские военные минувшей ночью ударили по предприятиям военной промышленности в пяти регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области, сообщили в Минобороны.

"В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В Сумской области удар пришелся по Шосткинскому казенному заводу "Звезда". В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр.

Другими целями стали предприятия в Хмельницкой и Полтавской областях, а также инфраструктура шести военных аэродромов — в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской. Еще по десяти предприятиям нанесли удары в украинской столице. Там же поражены три территориальных центра комплектования ВСУ.

Помимо этого, расчеты нанесли поражение цехам машиностроительного завода имени Омельченко и авиазавода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье.

О массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру российское оборонное ведомство отчиталось ранее во вторник. Расчеты также поразили транспортную инфраструктуру, в том числе военные аэродромы.