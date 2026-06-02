Россия ограничила ввоз армянских фруктов и винограда

Со 2 июня Россельхознадзор вводит ограничения на поставки косточковых фруктов и винограда из Армении. В ведомстве объяснили решение участившимися нарушениями, выявленными при импорте армянской продукции, пишет РИА Новости.

Под ограничения попали вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины и свежий виноград. Меры распространяются не только на поставки в Россию, но и на транзит этой продукции через российскую территорию в другие страны Евразийский экономический союз.

Как заявили в Россельхознадзоре, армянской стороне неоднократно направлялись уведомления о нарушениях, связанных с обнаружением в продукции карантинных объектов, представляющих риск для стран ЕАЭС. По оценке ведомства, такая ситуация может повлиять на фитосанитарную безопасность региона, а также затронуть программы поддержки российского садоводства, плодоводства и виноградарства.

Ранее ведомство уже сообщало о результатах проверки армянских производителей рыбной продукции. По итогам инспекции разрешение на экспорт живой рыбы и рыбопродуктов получили лишь два предприятия. При этом часть компаний отказалась от проверки, а общие результаты контроля были признаны неудовлетворительными.

В последние недели Россельхознадзор последовательно ужесточает ограничения в отношении поставок из Армении. С 30 мая были введены меры в отношении армянской плодоовощной продукции, а с 22 мая временно ограничен ввоз цветов из республики.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Путин подписал закон о профилактике уклонения от воинской службы
Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашения по газу
Freepik "/>
Отмена домашки: нужны ли школе такие перемены?
Картаполов пояснил, что относится к «центрам принятия решений» в Киеве
Избранное
«Тридцатипятилетняя эпоха национальных предательств, саморазрушения и самокастрации завершается»
НРАВ «Желтые стены» (интернет-сингл)
«Аргументация о необходимости вооружения судебных приставов звучит весьма странно»
Почему СССР пугает либералов?
Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев «Посмотри на басиста» (интернет-сингл)
Дельфин, 9 августа, Дизайн завод
«Чтобы выстоять и победить в цивилизационной войне с Западом, необходима полная мобилизация всех сфер жизни»
МосквитиН «Пропеллер» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Доктор»: последний бой Сергея Пускепалиса за любовь и человечность
Марина Штода: «Красота и молодость идут изнутри!»
Действуй! «Если упал, вставай!» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie