Россия ограничила ввоз армянских фруктов и винограда

08:10 2.06.2026

Со 2 июня Россельхознадзор вводит ограничения на поставки косточковых фруктов и винограда из Армении. В ведомстве объяснили решение участившимися нарушениями, выявленными при импорте армянской продукции, пишет РИА Новости.

Под ограничения попали вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины и свежий виноград. Меры распространяются не только на поставки в Россию, но и на транзит этой продукции через российскую территорию в другие страны Евразийский экономический союз.

Как заявили в Россельхознадзоре, армянской стороне неоднократно направлялись уведомления о нарушениях, связанных с обнаружением в продукции карантинных объектов, представляющих риск для стран ЕАЭС. По оценке ведомства, такая ситуация может повлиять на фитосанитарную безопасность региона, а также затронуть программы поддержки российского садоводства, плодоводства и виноградарства.

Ранее ведомство уже сообщало о результатах проверки армянских производителей рыбной продукции. По итогам инспекции разрешение на экспорт живой рыбы и рыбопродуктов получили лишь два предприятия. При этом часть компаний отказалась от проверки, а общие результаты контроля были признаны неудовлетворительными.

В последние недели Россельхознадзор последовательно ужесточает ограничения в отношении поставок из Армении. С 30 мая были введены меры в отношении армянской плодоовощной продукции, а с 22 мая временно ограничен ввоз цветов из республики.