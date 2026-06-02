Россельхознадзор ввел новые ограничения на продукцию из Армении

Россельхознадзор с 3 июня ограничит ввоз семечковых культур и сухофруктов из Армении.

"Россельхознадзор <...> вводит временные ограничения на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов происхождением и отправлением из Армении, а также на транзит указанных продуктов в государства — члены ЕАЭС в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Такие меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.

В конце мая — начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении цветов и плодоовощной продукции, а также косточковых плодов и винограда. Частично это решение коснулось рыбы и сделанной из нее продукции: по итогам инспекции на российский рынок допустили только два армянских предприятия.

В ведомстве заявили, что не раз направляли в Ереван информацию о нарушениях при поставках. Там отметили, что такая ситуация угрожает фитосанитарному благополучию России и стран ЕАЭС, а также отечественным программам господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Зыков
Минздрав планирует запретить продажу лекарств без электронного рецепта
Freepik "/>
Отмена домашки: нужны ли школе такие перемены?
freepik / Magnific.com"/>
Детский омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей
Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашения по газу
Избранное
«Тридцатипятилетняя эпоха национальных предательств, саморазрушения и самокастрации завершается»
НРАВ «Желтые стены» (интернет-сингл)
«Аргументация о необходимости вооружения судебных приставов звучит весьма странно»
Почему СССР пугает либералов?
Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев «Посмотри на басиста» (интернет-сингл)
Дельфин, 9 августа, Дизайн завод
«Чтобы выстоять и победить в цивилизационной войне с Западом, необходима полная мобилизация всех сфер жизни»
МосквитиН «Пропеллер» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Доктор»: последний бой Сергея Пускепалиса за любовь и человечность
Марина Штода: «Красота и молодость идут изнутри!»
Действуй! «Если упал, вставай!» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie