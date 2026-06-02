Россельхознадзор ввел новые ограничения на продукцию из Армении

16:33 2.06.2026

Россельхознадзор с 3 июня ограничит ввоз семечковых культур и сухофруктов из Армении.

"Россельхознадзор <...> вводит временные ограничения на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов происхождением и отправлением из Армении, а также на транзит указанных продуктов в государства — члены ЕАЭС в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Такие меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.

В конце мая — начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении цветов и плодоовощной продукции, а также косточковых плодов и винограда. Частично это решение коснулось рыбы и сделанной из нее продукции: по итогам инспекции на российский рынок допустили только два армянских предприятия.

В ведомстве заявили, что не раз направляли в Ереван информацию о нарушениях при поставках. Там отметили, что такая ситуация угрожает фитосанитарному благополучию России и стран ЕАЭС, а также отечественным программам господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства.