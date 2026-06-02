Путин освободил украинцев от справки о судимости при получении паспорта РФ

Паспорт РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Граждане Украины, подающие на российское гражданство, до начала 2028 года будут освобождены от требования предоставлять справки о наличии или отсутствии судимости. Для остальных претендентов на паспорт РФ это требование, наоборот, вводится, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным указа, сообщает ТАСС.

Указ дополняет положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства России требованием предъявлять "документ, который подтверждает отсутствие у заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, судимости либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден".

Одновременно указ вводит исключение для въехавших в Россию в том числе через третьи страны граждан Украины и постоянно проживавших в этой стране лиц без гражданства.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Зыков
Минздрав планирует запретить продажу лекарств без электронного рецепта
Рауль Кастро
США намерены любой ценой добиться выдачи Рауля Кастро для суда в Вашингтоне
Стоп-кадр из видеотрансляции
Шойгу: НАТО отрабатывает сценарии ударов по Союзному государству
Картаполов пояснил, что относится к «центрам принятия решений» в Киеве
Избранное
«Тридцатипятилетняя эпоха национальных предательств, саморазрушения и самокастрации завершается»
НРАВ «Желтые стены» (интернет-сингл)
«Аргументация о необходимости вооружения судебных приставов звучит весьма странно»
Почему СССР пугает либералов?
Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев «Посмотри на басиста» (интернет-сингл)
Дельфин, 9 августа, Дизайн завод
«Чтобы выстоять и победить в цивилизационной войне с Западом, необходима полная мобилизация всех сфер жизни»
МосквитиН «Пропеллер» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Доктор»: последний бой Сергея Пускепалиса за любовь и человечность
Марина Штода: «Красота и молодость идут изнутри!»
Действуй! «Если упал, вставай!» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie