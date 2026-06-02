Путин освободил украинцев от справки о судимости при получении паспорта РФ

Граждане Украины, подающие на российское гражданство, до начала 2028 года будут освобождены от требования предоставлять справки о наличии или отсутствии судимости. Для остальных претендентов на паспорт РФ это требование, наоборот, вводится, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным указа, сообщает ТАСС.

Указ дополняет положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства России требованием предъявлять "документ, который подтверждает отсутствие у заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, судимости либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден".

Одновременно указ вводит исключение для въехавших в Россию в том числе через третьи страны граждан Украины и постоянно проживавших в этой стране лиц без гражданства.