Мединский предложил ввести отработки для студентов-бюджетников

13:59 2.06.2026

Обучение в российских высших учебных заведениях за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников, заявил в интервью изданию «Эксперт» помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Должна быть модель планово-капиталистическая. За образование обязательно кто-то должен платить. Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет – будь добр отработать в районной больнице», – приводят его слова «Ведомости».

По мнению Мединского, обучение студента за счет средств государства и отсутствие у него каких-либо обязательств – это в том числе «выброшенные бюджетные деньги, то есть наши с вами налоги». При этом помощник российского лидера подчеркнул, что студента в этой ситуации можно назвать несчастным человеком. Он объяснил, что государство не гарантирует для него рабочих мест по окончании вуза, поэтому ему приходится «крутиться самому».

11 ноября 2025 г. Госдума приняла закон, согласно которому выпускники медицинских и фармацевтических учебных заведений, прошедшие первичную аккредитацию, обязаны три года работать под руководством наставника.