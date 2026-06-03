Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона служить в Бразилию

17:08 3.06.2026

Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный на прошлой неделе в Чехии, направлен патриархом Кириллом на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию, сообщает "Интерфакс".

В патриаршем указе отмечается, что митрополит будет служить в храме Петра и Павла в городе Санта-Роза, а также в храме Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнс (Бразилия).

В конце 2024 года митрополит Иларион был почислен на покой (отправлен на пенсию) в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и пристрастии к роскоши. Более года митрополит служил после этого в Карловых Варах, пока на него не поступил сигнал, что в машине, на которой он передвигается, находятся запрещенные вещества.

24 мая митрополит был задержан, но уже 26-го отпущен на свободу без предъявления обвинений и дополнительных условий. 30 мая архиерей вернулся в Москву, где ему теперь определили служить на бразильской земле.