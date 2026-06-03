В ДНР после атаки дрона на автобус погибли семь человек

Семь человек погибли и еще 11 получили ранения в результате атаки беспилотника на рейсовый автобус в Енакиево. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По предварительным данным, ударный беспилотник атаковал автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. В момент происшествия в салоне находились гражданские пассажиры.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Накануне вечером Пушилин также сообщал о последствиях других ударов по территории республики. По его словам, были повреждены грузовые и легковые автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцево и на кольцевой автодороге Донецка.

По факту атаки на автобус возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

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