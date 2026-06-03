Совет Федерации принял заявление в связи с угрозами США в адрес Кубы

12:06 3.06.2026

Совет Федерации на заседании 3 июня единогласно принял заявление в связи с беспрецедентным силовым давлением США в отношении Республики Куба, в котором призвал парламенты мира осудить действия Вашингтона.

По словам председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина, к российским коллегам с просьбой о поддержке обратился спикер парламента Кубы Эстебан Ласо Эрнандес.

"В заявлении мы выражаем обеспокоенность действиями Соединенных Штатов, создающими условия для вооруженной интервенции против Кубы. И решительно осуждаем развертывание с этой целью ударной группы военно-морских сил США в районе Карибского бассейна", - цитирует Карасина "Российская газета".

Также сенаторы отмечают, что обвинения лидеру Кубинской революции Раулю Кастро Русу, которые предъявил минюст США, - это попытка неприкрытого шантажа руководства страны. По их оценке, агрессивные действия США находятся в вопиющем противоречии с общепризнанными принципами и нормами международного права, положениями Устава ООН, ведут к нарушению законных прав и свобод кубинцев.

"Мы призываем международные парламентские организации, парламенты иностранных государств осудить беспрецедентное силовое давление на Республику Куба, выступить за безоговорочную отмену всех видов введенной США против Кубы незаконной блокады, потребовать от Вашингтона незамедлительно прекратить проведение агрессивной политики в отношении Острова Свободы", - сообщил глава международного комитета.