Песков: СВО продолжается для того, чтобы не было атак ВСУ на Россию

13:10 3.06.2026

Россия продолжает спецоперацию для того, чтобы налеты украинских беспилотников, подобные атаке на Санкт-Петербург, не повторялись. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают "Вести".

Ранее мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о разрушениях и пострадавших вследствие удара беспилотников ВСУ по Кронштадту, а также Кировскому и Красносельскому районам города.

"В целом, я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция", - сказал Песков журналистам

Он также переадресовал дополнительные вопросы к властям региона и к Минобороны РФ.