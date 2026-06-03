Песков: СВО продолжается для того, чтобы не было атак ВСУ на Россию
Россия продолжает спецоперацию для того, чтобы налеты украинских беспилотников, подобные атаке на Санкт-Петербург, не повторялись. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают "Вести".
Ранее мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о разрушениях и пострадавших вследствие удара беспилотников ВСУ по Кронштадту, а также Кировскому и Красносельскому районам города.
"В целом, я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция", - сказал Песков журналистам
Он также переадресовал дополнительные вопросы к властям региона и к Минобороны РФ.
Комментарии читателей
Короче . "В целом " пора что то делать , а не переадресовывать .
НО!
"Ни в коем случае!"
(цензор, чисто цифру, - когда этот крик души попал под запрет?)
Убийственный ответ!! Сами дураки...
А их, наоборот, день ото дня все больше и больше... Это значит, что РФ проигрывает так хорошо начинавшуюся СВО? До Киева реально дошли "за три дня", по дороге еще успевали паспорта раздавать не глядя... По сообщениям Коношонкова у каклов не оставалось ни авиации, ни ПВО, да тяжелых вооружений наперечет уцелело...
Кгм...Ну,как бы да...но почему-же тогда этих атак становится с каждым днем все больше,и они все результативнее ?Или я чего-то не догнал ?
Может быть,с СВО что-то не так идет,точнее - с руководством и командованием ?