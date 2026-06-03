Песков: СВО продолжается для того, чтобы не было атак ВСУ на Россию

Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

Россия продолжает спецоперацию для того, чтобы налеты украинских беспилотников, подобные атаке на Санкт-Петербург, не повторялись. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают "Вести".

Ранее мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о разрушениях и пострадавших вследствие удара беспилотников ВСУ по Кронштадту, а также Кировскому и Красносельскому районам города.

"В целом, я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция", -  сказал Песков журналистам

Он также переадресовал дополнительные вопросы к властям региона и к Минобороны РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.06.2026, 13:36
    Гость: Рбсбрсрбс

    НО!
    "Ни в коем случае!"

    (цензор, чисто цифру, - когда этот крик души попал под запрет?)

  4. 03.06.2026, 13:35
    Гость: чтобы таких ударов не было

    А их, наоборот, день ото дня все больше и больше... Это значит, что РФ проигрывает так хорошо начинавшуюся СВО? До Киева реально дошли "за три дня", по дороге еще успевали паспорта раздавать не глядя... По сообщениям Коношонкова у каклов не оставалось ни авиации, ни ПВО, да тяжелых вооружений наперечет уцелело...

  5. 03.06.2026, 13:25
    Гость: Сидор Карпыч

    Кгм...Ну,как бы да...но почему-же тогда этих атак становится с каждым днем все больше,и они все результативнее ?Или я чего-то не догнал ?
    Может быть,с СВО что-то не так идет,точнее - с руководством и командованием ?

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