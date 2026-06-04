Украинские беспилотники атаковали электричку в Крыму

10:34 4.06.2026

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате атаки беспилотника на электричку в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший по маршруту Азовское — Керчь.

Глава региона отметил, что на месте ЧП работают экстренные службы. Пострадавшим и родственникам погибшего будет оказана необходимая помощь и поддержка, пишет Газета.RU.

Аксенов также сообщал об атаке на нежилые объекты в Симферополе. По его данным, во время удара трех человек спасти не удалось, еще семеро получили ранения.

С ночи 4 июня в Крыму действует режим беспилотной опасности. По информации МЧС, движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто в ночь на четверг и на момент публикации остается ограниченным.