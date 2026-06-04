Путин провел встречу с руководителями мировых информагентств

Президент России Владимир Путин в Константиновском дворце провел встречу с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства раскрыл условия скорого окончания СВО, заявил о допустимости переизбрания на новый срок по Конституции и выразил готовность к диалогу с Евросоюзом. «Коммерсант» собрал главные заявления президента.

О боевых действиях на Украине

  • Россию больше интересует реальная ситуация в конфликте на Украине, чем заявления об этом из США.
  • Контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу.
  • Численность ВСУ сократилась на 100 тыс. человек, ежемесячные потери составляют около 40 тыс. человек. Катастрофическая нехватка личного состава — главная проблема ВСУ.
  • С начала 2026 года из ВСУ дезертировали 60 тыс. человек. Каждый месяц из ВСУ дезертируют около 20 тыс. человек. На Украине за дезертирство возбуждено 200 тыс уголовных дел.
  • Принудительная мобилизация дает ВСУ 15-16 тыс. человек в месяц. На Украине людей ловят на улице как бездомных собак и силой запихивают в армию.
  • Проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий.
  • ВС РФ полностью взяли под контроль ЛНР и более 85% территории ДНР. РФ контролирует 80% Запорожской области. Армия РФ поставила под контроль примерно 2,4 тыс. кв. км за последний месяц.
  • У Украины не существует системы ПВО, есть только отдельные элементы, а также нет ударных систем, которые есть у РФ. У Украины нет гиперзвуковых и крылатых ракет в отличие от России.
  • Западные спонсоры поставляют ВСУ много дронов, некоторые из них прорываются на территорию РФ, к сожалению.
  • РФ готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе, о которой говорилось с Дональдом Трампом в Анкоридже. Там перед Россией был поставлен вопрос об определенных компромиссах на Украине, Москва на них согласна, но с ними должен согласиться и Киев.
  • Конфликт на Украине скоро придет к завершению в случае согласия Киева на компромиссы.
  • В России появляются новые системы вооружений.
  • Последнее применение «Орешника» по Украине было по месту, где было удобнее посмотреть результаты. По территории Украины не было в полном смысле боевого применения «Орешника».
  • После удара «Орешником» по Белой Церкви туда залетели дроны РФ, чтобы посмотреть, как упали блоки ракет. Состоявшие удары «Орешником» важны для будущего полноформатного применения комплекса.
  • Правящие круги в Киеве не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий.
  • Если мир на Украине установится, борьба за власть в Киеве кардинально обострится.
  • Законность представления Украины Зеленским — вопрос юристов.
  • Если мы дойдем до подписания документов с Украиной, их надо подписывать с легитимными представителями Киева.
  • Соглашение с Киевом стало бы документом исторического значения.
  • При подписании мирного документа с Киевом, я бы сказал: «Слава Богу, все закончилось».
  • Предложения Трампа по Украине могут стать основой мирных договоренностей.
  • В основе конфликта на Украине лежит подавление там всего русского.
  • Россию напрямую обманули с обещаниями не расширять НАТО на восток.
  • Разговоры о возможности нападения РФ на НАТО — это сознательная провокация. Подумайте, зачем это Москве.
  • Все стараются не замечать перезахоронение нацистов на Украине, уничтожавших евреев, поляков и русских.
  • На Украине процветает коррупция.
  • Чтобы начать переговоры по Украине, нет необходимости приостанавливать боевые действия.


О Евросоюзе

  • Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, так как посредничество предполагает нейтралитет.
  • Шредер является государственным деятелем Германии, причем одним из лучших. Это человек, которому можно доверять.
  • РФ не отказывается от контактов с ЕС, достаточно снять трубку и позвонить.
  • Россия не может доверять людям, которые говорят о необходимости нанести Москве стратегическое поражение.
  • Россия не переставала поставлять энергоносители в Европу, это там отказались от них.
  • Обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы с Россией можно на уровне МИД или спецслужб. Контакты по этим линиям продолжаются.
  • Услышал гвалт из Европы, что Россия навязывает кандидатуры возможных переговорщиков, но она ничего не навязывает.
  • Россия приветствует все политические силы в Германии, которые хотели бы восстановления отношений с Москвой.
  • ЕС может помочь в решении украинского конфликта, но эта помощь должна быть в рамках договоренностей в Анкоридже.
  • РФ не против ассоциированного членства Украины в ЕС, но против превращения ЕС в военный блок.
  • Заявления о российской угрозе в Европе — это провокация для одурачивания собственного населения и выбивания денег.
  • Европейцы должны отбросить колониальный подход и разговаривать с РФ на равных.


О «Северных потоках»

  • «Северные потоки» были взорваны, но по одной нитке можно начать поставки газа в Германию хоть завтра.
  • Есть действующий контракт между «Газпромом» и германскими партнерами, чтобы возобновить прокачку газа по действующей нитке «Северного потока-2» — нужно только решение Берлина.
  • Подрыв «Северных потоков» — акт государственного терроризма.
  • Оставшаяся нитка «Северного потока» находится под санкциями США, для возобновления поставок ФРГ должна обратиться к Вашингтону.
  • Россия ждет ясный ответ Германии по газу, иначе направит эти поставки в другие страны. По «Северному потоку-2» могли бы поставлять 28 млрд кубометров в год.


Об Армении

  • Армения вправе выбирать приоритетных для себя партнеров.
  • Правительство Пашиняна ориентируется на европейские стандарты, это суверенное право любой страны.
  • В РФ вызвало озабоченность принятие в Армении закона о начале процесса присоединения к ЕС.
  • Мне бы очень хотелось, чтобы в исторической перспективе стандарты ЕС и ЕАЭС совпадали.
  • РФ просила бы Армению скорее определиться, в каком направлении она хочет двигаться. Россия просит Ереван как можно скорее провести референдум о будущем в ЕС или ЕАЭС.
  • Армения находится в рамках ЕАЭС, его нормы регулирования в торговле и экономике не совпадают с нормами ЕС.
  • По какому бы пути ни приняла решение идти Армения, Россия сохранит с ней отношения.


О Казахстане

  • Отношения РФ с Казахстаном развиваются очень успешно, «по восходящей», но дискуссии всегда острые по всем вопросам.
  • У РФ и Казахстана есть желание находить компромиссы, которые бы помогали достижению общих целей — повышению благосостояния граждан.
  • Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана.


О Китае

  • Товарооборот России и Китая впечатляет, он вырос под $250 млрд.
  • Китай развивается активно и быстро, занимает все большую нишу в международных делах.
  • Россия не делала никаких «разворотов» в сторону Азии, она союзник и сосед Китая.
  • Россия дружит с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга.
  • События на Украине и на Ближнем Востоке не влияют на дружбу России и Китая.
  • То, что мы с Си Цзиньпином называем друг друга друзьями, — это не фигура речи, у нас доверительные отношения.
  • Россия и Китая продолжают военное сотрудничество, оно является традиционным для стран и не связано с текущими событиями в мире.
  • Национальные интересы России и Китая часто совпадают.
  • Россия и Китай скоро порадуют мировую энергетику новыми договоренностями в этой сфере.


Об Индии

  • Отношения России и Индии — это особо привилегированное стратегическое партнерство.
  • Россия ожидает новых совместных проектов с Индией в сфере мирного атома.
  • РФ и Индия в ближайшие годы выйдут на $100 млрд товарооборота, есть все предпосылки чтобы добиваться более амбициозных целей.
  • Сотрудничество Индии и США не создает сложностей в отношениях Дели и Москвы.
  • США пытаются давить на Индию, в том числе в сотрудничестве с Россией, но на Моди давить бесполезно.
  • Россия сможет договориться и с Индией, и с США.
  • Россия работает с Индией по разработке систем вооружений.


О Ближнем Востоке

  • Россия ценит усилия Египта по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
  • Трагедия Палестины никуда не ушла, Египет продолжает вносить вклад в справедливое урегулирование.
  • Надеюсь, что в 2028 году заработает первый блок АЭС в Египте.
  • Египет — приоритетный партнер РФ на Ближнем Востоке.
  • Создание полноценного палестинского государства является решением ситуации на Ближнем Востоке.
  • События вокруг Ирана привели к снижению темпов реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».
  • Россия не хочет навязывать свои услуги в разрешении проблемы вокруг Ирана, ее предложения известны всем.
  • Россия сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана из Ирана. Вывезенный уран в дальнейшем можно использовать в иранских программах по мирному атому.
  • Россия поддержит любое решение по иранскому кризису, которое привело бы к разрядке.
  • Иранский народ доказал, что его интересы должны учитываться в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
  • Российские компании выигрывают от роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке, но это временное явление. То, что Россия является выгодоприобретателем войны, — это спекуляция.


Об экономике

  • Слухи о смерти российской экономики сильно преувеличены.
  • Жесткие меры властей по подавлению инфляции дают результат, экономика РФ продолжает расти.
  • В России был принят ряд жестких решений для оздоровления макроэкономических показателей.
  • Реальные доходы населения продолжают расти.
  • Российская экономика возвращается к целевым показателям по инфляции.
  • Постоянно слушаю дискуссии между ЦБ и экономическим блоком правительства о темпах снижения ставки.
  • Россия сознательно пошла на «переохлаждение» экономики, чтобы сохранить ее здоровье.
  • Российская экономика на правильном пути, чувствует себя уверенно.
  • Российская экономика по паритету покупательной способности обогнала все европейские страны и стала четвертой в мире.


О президентстве

  • Пока рано говорить, буду ли я баллотироваться в 2030 году, хотя Конституция это позволяет.
  • Перед Россией много больших и острых вопросов, их нужно решать, не думая о переизбрании на новый срок.

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