В Крыму закрывают железнодорожную станцию Джанкой

© KM.RU, Алексей Белкин

Железнодорожная станция Джанкой на севере Крымского полуострова прекращает работу, пассажирские поезда «Таврия» не будут на ней останавливаться, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

По словам специалистов, крупный транспортный узел — пересадочный пункт на материковую часть России — теперь будет выполнять роль технической станции по решению владельца инфраструктуры. Причины такого решения в компании не называют.

«Сегодня и в последующие даты поезда “Таврия” будут следовать от Севастополя, Симферополя и Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя ее и не останавливаясь на станции Урожайная»,— отметили в ГСЭ.

Пассажирам, которые ранее купили билеты на поезда с таким маршрутом, предлагают сдать обратно билеты или ехать без пересадки и дополнительной оплаты до Симферополя. Далее из крымской столицы им придется добираться до Джанкоя самостоятельно, например на автобусе. Расстояние между двумя городами составляет чуть более 93 км.

Накануне вооруженные силы Украины нанесли удар по электричке, в результате происшествия один человек погиб и еще трое получили ранения.

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