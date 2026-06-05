Apple назвала причину удаления мессенджера «Макс» из App Store

14:41 5.06.2026

Мессенджер «Макс» был удален из официального магазина приложений App Store из-за санкций, сообщили Би-би-си в компании Apple, пишет РБК.

В своем комментарии представители Apple заявили, что компания соблюдает законы юрисдикций, в которых она работает. О каких именно санкциях идет речь, в компании не уточнили.

Накануне пресс-служба «Макса» сообщила РБК, что приложение мессенджера пропало из App Store. В команде «Макса» отметили, что приложение, уже установленное на мобильных устройствах пользователей, продолжит функционировать в обычном режиме.

В тот же день представители «Макса» заявили, что владельцы смартфонов Apple не смогут получать уведомления о сообщениях в приложении в связи с исключением мессенджера из App Store. При этом сообщения продолжат доставляться и все функции «Макса» останутся доступны, отметили в компании и порекомендовали пользователям периодически самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения.

В остальных магазинах приложений «Макс» все еще доступен для установки.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство будет решать вопрос с удалением мессенджера из App Store. Министр заверил, что «с ним все будет хорошо».